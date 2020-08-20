Дончич: конечно, мы сможем выиграть серию с «Клипперс»

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился эмоциями после второго матча серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной, в котором его команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:114. Счёт в серии стал равным – 1-1.



«Это было здорово. Настроение у меня сегодня значительно лучше. Нам осталось взять три матча. Конечно, мы сможем выиграть серию. Если вы не верите, вас не должно быть здесь», — приводит слова Дончича Clutch Points.



Лучшую результативность во второй встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, отметившийся дабл-даблом из 35 очков, 10 подборов и 2 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» на счету Пола Джорджа – 14 очков, 10 подборов и 2 передачи.



Наибольший вклад в победу «Маверикс» внёс именно Дончич, который имел возможность сделать трипл-дабл. Ему удалось набрать 28 очков и совершить 8 подборов и 7 передач.



Третья встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 22 августа. Начало – в 04:00 мск.