Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский: по манере игры Кириленко не был похож на Джордана. Скорее на Пирса и Гарнетта

Гомельский: по манере игры Кириленко не был похож на Джордана. Скорее на Пирса и Гарнетта
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, можно ли назвать Андрея Кириленко нашим летающим Майклом Джорданом.

«Андрей Кириленко за все годы своей игровой карьеры никогда, подчёркиваю, никогда не был лидером атаки тех команд, за которые выступал. В защите он играл ярко и очень полезно, своего «выключал», всем помогал, отлично подстраховывал. А в атаке у Кириленко не было стабильного броска. Считаю, что по своей манере игры Андрей не был похож на Джордана. Скорее на Пола Пирса или Кевина Гарнетта», — написал Гомельский на своём сайте.

Кириленко — бронзовый призёр Олимпийских игр (2012), чемпион Европы (2007), трёхкратный чемпион России (1999, 2000, 2012), двукратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 2015), MVP регулярного сезона Евролиги (2012), участник Матча всех звёзд НБА (2004), лидер регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005), 3 раза входил в сборную звёзд защиты НБА (2006 — первая сборная, 2004 и 2005 — вторая сборная).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020