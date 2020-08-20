Гомельский: по манере игры Кириленко не был похож на Джордана. Скорее на Пирса и Гарнетта

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, можно ли назвать Андрея Кириленко нашим летающим Майклом Джорданом.



«Андрей Кириленко за все годы своей игровой карьеры никогда, подчёркиваю, никогда не был лидером атаки тех команд, за которые выступал. В защите он играл ярко и очень полезно, своего «выключал», всем помогал, отлично подстраховывал. А в атаке у Кириленко не было стабильного броска. Считаю, что по своей манере игры Андрей не был похож на Джордана. Скорее на Пола Пирса или Кевина Гарнетта», — написал Гомельский на своём сайте.



Кириленко — бронзовый призёр Олимпийских игр (2012), чемпион Европы (2007), трёхкратный чемпион России (1999, 2000, 2012), двукратный чемпион Единой лиги ВТБ (2012, 2015), MVP регулярного сезона Евролиги (2012), участник Матча всех звёзд НБА (2004), лидер регулярного чемпионата НБА по блок-шотам (2005), 3 раза входил в сборную звёзд защиты НБА (2006 — первая сборная, 2004 и 2005 — вторая сборная).