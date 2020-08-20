Порзингис: я должен стать чемпионом

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис рассказал, что настраивается на матчи плей-офф НБА, представляя себя чемпионом лиги.
«Пытаюсь убедить себя, что я уже чемпион. Я должен им стать, должен победить. На площадке у меня именно такое мышление.
На самом деле для меня ничего не меняется с каждой нашей победой. Я знаю, что просто должен это сделать. Мы должны победить. Это не повышает мою уверенность или что-то в этом роде. Я просто чувствую дикое желание побеждать», — приводит слова Порзингиса Clutch Points со ссылкой на Washington Post.
В первом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной команда Порзингиса уступила «Клипперс» — 110:118. Кристапс был удалён до конца игры за два технических фола. Во второй встрече сильнее уже были «Маверикс» — 127:114. Счёт в серии стал равным – 1-1. Следующий матч между командами состоится 22 августа, игра начнётся в 4:00 мск.
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