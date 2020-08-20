В «Фенербахче» высказались о роли де Коло и Веселы, а также сокращении бюджета

Генеральный менеджер «Фенербахче» Маурицио Герардини рассказал, чего ждёт от лидеров Нандо де Коло и Яна Веселы, а также затронул тему сокращения бюджета.



«Понятно, что у нас есть две очень скромные, трудолюбивые суперзвезды, которые могут руководить другими игроками. Нандо — образцовый спортсмен. Он всегда первым приходит в зал и последним выходит из него. Ян, как всегда, готов быть лидером, и я рад, что именно так он начал сезон в плане здоровья.



Бюджет команды сокращён. Это нужно было учесть при формировании нового состава. Мы пытались в некотором смысле сохранить преемственность, подписывая новых игроков, многие из которых имеют контракты на два и более сезона. Было уделено внимание бригаде по медицинской реабилитации и технической команде. Наш клуб старается создать самоподдерживающуюся структуру», — приводит слова Герардини Basketservisi.