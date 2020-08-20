Воронов назвал самый удивительный трансфер межсезонья

Новичок подмосковных «Химок» Евгений Воронов рассказал, какой трансфер этим летом в Европе поразил его больше всего.
«Думаю, вопрос номер один состоял в том, уедет Алексей Швед в НБА или перейдёт в другую команду, однако он быстро решился, и все успокоились. Для меня стал неожиданностью переезд Кайла Хайнса в Милан. Многие говорили о проблемах «Фенербахче» и уходе ряда ключевых игроков. Поэтому на первое место поставлю уход из ЦСКА Хайнса, хотя я не думал, что он уйдёт, а на второе – переход Шенгелии в ЦСКА.
Также отмечу подписание «Химками» Грега Монро. Все говорили, что он перейдёт в «Зенит», но финальное подписание было здесь. Это большой трансфер, потому что Монро – большое имя. Он поиграл много лет в Америке и ярко себя проявил в Европе», — приводит слова Воронова официальный сайт «Химок».
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