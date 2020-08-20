Гомельский: оценка деятельности Кириленко за первый срок? Не за что критиковать

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно переизбрания Андрея Кириленко на пост президента РФБ.
«Положительно отношусь к переизбранию Андрея Кириленко на пост президента РФБ. Я отношусь к нему с глубокой симпатией. Оценка деятельности за первый срок? Не за что критиковать. Кириленко сделал больше, чем от него ожидалось. Вывести мужскую и женскую сборную России по баскетболу на первое место в мире было невозможно. Это понятно. С долгами расплатился, систему наладил, создал структуру. За что ещё хвалить? Три на три — наши лучшие в мире», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, за кандидатуру действующего главы организации проголосовали 104 делегата отчётно-выборной конференции.
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