Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис вылечился от коронавируса. Итудис выписался из клиники по лёгочным и сердечным болезням «Сотирия» в Афинах, где он завершал последнюю стадию восстановления. На следующей неделе ему предстоит пройти несколько дополнительных обследований, после чего он прилетит в Москву в тренировочный лагерь ЦСКА.



«Слава богу, я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни. Знаю, что многие болельщики ЦСКА поддерживали меня, они посылали сообщения мне и в клуб, и я благодарен за это. Большое спасибо всем медикам и людям, занимавшимся моей реабилитацией здесь, в Афинах, они проявили большую заботу. Особая благодарность моему лечащему врачу, госпоже Пулаку Гарифалии, ассистенту профессора Сиригоса по инфекционным болезням, господину Циодрасу, главному врачу-инфекционисту Греции, господину Кикилиасу, министру здравоохранения Греции. Даже при том, что я нахожусь в постоянном контакте с игроками, тренерами и менеджментом, смотрел тренировки в записи и ежедневно общался с помощниками, я по-настоящему скучаю по команде, по баскетбольной работе и с нетерпением жду возвращения, как только это будет возможно», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.