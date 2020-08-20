Левченко — о выборах в Беларуси: тяжело поверить, что большинство — это десять процентов

Знаменитая белорусская баскетболистка, финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира—2010, бронзовый призер чемпионата Европы—2007 Елена Левченко поделилась мнением о политической ситуации внутри страны.
«Опять же, в общении с разными людьми я понимала, за кого будет голосовать большинство. И мне тяжело поверить, что большинство — это 10%. Сложилось впечатление, что моё мнение просто не засчитали. Что мне и людям плюнули в лицо. Очень обидно, что моё мнение и мой поход на выборы ничего не значили. Как это можно нормально воспринимать?
Ну а когда люди вышли на мирную акцию выразить своё несогласие с официальными результатами, их начали задерживать, избивать. Ты просишь: услышьте мой голос, я здесь, нас много! Но тебя не хотят слышать. Хотят арестовать, закинуть в автозак. По нарастающей применяют силу. Есть рана, но её не лечат, а давят сильнее, чтобы она больше кровоточила», — приводит слова Левченко «Прессбол».
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