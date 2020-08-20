Три момента с участием игроков ЦСКА вошли в топ-10 полуфиналов в истории Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов в истории полуфиналов Евролиги.
В подборку вошли три момента с участием баскетболистов ЦСКА: эффектный блок-шот и мощный данк форварда Уилла Клайберна, а также бросок сверху атакующего защитника Кори Хиггинса. Клайберн и Хиггинс отличились в игре с «Реалом». Уилл поставил блок-шот Густаво Айону и забил постер через Вальтера Тавареша, а Кори вколотил сверху через Айона.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Euroleague Basketball.
Евролига представила также сборную десятилетия ЦСКА. Милош Теодосич и Кайл Хайнс (оба – по 91,41% голосов) разделили первое место. Нандо Де Коло (87,32%), Андрей Кириленко (81,19%), Уилл Клайберн (65,03%), Виктор Хряпа (58,28%), Рамунас Шишкаускас (57,06%), Кори Хиггинс (49,49%), Джей Ар Холден (43,35%) и Серхио Родригес (39,67%) вошли в десятку.
- 20 августа 2020
-
21:26
-
21:05
-
20:58
-
20:36
-
19:58
-
19:51
-
19:30
-
19:05
-
17:49
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
14:45
-
13:50
-
12:59
-
11:49
-
11:27
-
10:29
-
09:43
-
08:55
-
07:50
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
04:35
-
00:57
- 19 августа 2020
-
23:52
-
23:40
-
23:36
-
23:20
-
22:56
-
22:33
-
21:57
-
21:32