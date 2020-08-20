Три момента с участием игроков ЦСКА вошли в топ-10 полуфиналов в истории Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов в истории полуфиналов Евролиги.



В подборку вошли три момента с участием баскетболистов ЦСКА: эффектный блок-шот и мощный данк форварда Уилла Клайберна, а также бросок сверху атакующего защитника Кори Хиггинса. Клайберн и Хиггинс отличились в игре с «Реалом». Уилл поставил блок-шот Густаво Айону и забил постер через Вальтера Тавареша, а Кори вколотил сверху через Айона.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Euroleague Basketball.

Евролига представила также сборную десятилетия ЦСКА. Милош Теодосич и Кайл Хайнс (оба – по 91,41% голосов) разделили первое место. Нандо Де Коло (87,32%), Андрей Кириленко (81,19%), Уилл Клайберн (65,03%), Виктор Хряпа (58,28%), Рамунас Шишкаускас (57,06%), Кори Хиггинс (49,49%), Джей Ар Холден (43,35%) и Серхио Родригес (39,67%) вошли в десятку.