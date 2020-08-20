Пол Пирс ответил на обвинения в предвзятости к Леброну

Легенда «Бостон Селтикс» Пол Пирс ответил критикам, которые обвиняют его в предвзятом отношении к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Пирс заявил, что Леброн не сможет участвовать в споре за звание величайшего игрока в истории НБА, если не выиграет титул в этом сезоне.

«Некоторые просто не понимают факты. Вот что это такое. Нет никакого хейта», — написал Пирс на своей странице в «Твиттере».

35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года. В Орландо Джеймс постарается завоевать четвёртый чемпионский титул в карьере. Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».

Пирс: Леброн не должен претендовать на звание величайшего игрока, если не выиграет титул