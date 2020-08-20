Левченко: кололо в груди, когда девушки выходили с Окрестина без нижнего белья

Знаменитая белорусская баскетболистка, финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира — 2010, бронзовый призер чемпионата Европы — 2007 Елена Левченко высказалась о протестах в Беларуси, признавшись, что они произвели тяжёлое впечатление.
«До сих пор в шоке от того, что творится. Побывав на Окрестина, поговорив с людьми… В центре Европы в ХХI веке происходит такое, от чего страну освобождали деды и прадеды. Уверена, многие белорусы не могут поверить в это. И не только белорусы — мне пишут в социальных сетях люди из разных стран, все они в шоке.
На Окрестина пошла в понедельник. Хотела пообщаться с людьми, увидеть всё своими глазами. Там были пострадавшие, родители тех, кого уже освободили, волонтёры. Находиться там тяжело. Не уверена, что смогу передать состояние, в котором там пребывала. В каком-то шоково-опустошённом, эмоционально-истощённом.
Кололо в груди, когда девушки выходили без нижнего белья. Был верх, но внизу — ничего. Как такое вообще возможно? О чём тут говорить? Больно слышать, больно за этих людей. Мысленно и эмоционально я с ними. Дай бог им восстановления и здоровья, сил», — приводит слова Левченко «Прессбол».
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