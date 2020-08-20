Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 59. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Ватутин, Хряпа и ещё 18 человек вошли в состав исполкома РФБ

Ватутин, Хряпа и ещё 18 человек вошли в состав исполкома РФБ
Баскетбол / Сборная России 0

На очередной выборной конференции РФБ были избраны члены исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии, сообщает официальный сайт организации.

В голосовании по вопросу избрания состава исполкома РФБ приняло участие 113 делегатов. В исполнительный комитет вошло 20 человек: Андрей Кириленко (президент РФБ), Светлана Абросимова, Анна Архипова-фон Калманович, Сергей Богуславский, Сергей Быков, Андрей Ватутин, Андрей Ведищев, Андрей Волков, Наталья Галкина, Владимир Дячок, Евгений Иванов, Илона Корстин, Светлана Кузнецова, Евгений Курилов, Александр Новожилов, Максим Рябков, Виктор Семенов, Александр Сысоев, Олег Храмкин и Виктор Хряпа. За такой состав исполкома проголосовало 105 делегатов, двое – против, шестеро воздержались.

107 делегатов избрали контрольно-ревизионную комиссию, в которую вошли Игорь Оноков, Игорь Ходин и Дмитрий Ященко. За проголосовало 95 человек, против — 3, воздержалось – 9.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020