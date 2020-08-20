Ватутин, Хряпа и ещё 18 человек вошли в состав исполкома РФБ

На очередной выборной конференции РФБ были избраны члены исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии, сообщает официальный сайт организации.



В голосовании по вопросу избрания состава исполкома РФБ приняло участие 113 делегатов. В исполнительный комитет вошло 20 человек: Андрей Кириленко (президент РФБ), Светлана Абросимова, Анна Архипова-фон Калманович, Сергей Богуславский, Сергей Быков, Андрей Ватутин, Андрей Ведищев, Андрей Волков, Наталья Галкина, Владимир Дячок, Евгений Иванов, Илона Корстин, Светлана Кузнецова, Евгений Курилов, Александр Новожилов, Максим Рябков, Виктор Семенов, Александр Сысоев, Олег Храмкин и Виктор Хряпа. За такой состав исполкома проголосовало 105 делегатов, двое – против, шестеро воздержались.



107 делегатов избрали контрольно-ревизионную комиссию, в которую вошли Игорь Оноков, Игорь Ходин и Дмитрий Ященко. За проголосовало 95 человек, против — 3, воздержалось – 9.