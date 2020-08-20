«Майами» победил «Индиану» и повёл в серии плей-офф — 2-0
В Орландо (штат Флорида, США) завершился второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА, в котором «Индиана Пэйсерс» встречался с «Майами Хит».
Команда из Индианаполиса сумела выиграть первую четверть — 24:22, но к большому перерыву уступала с разницей в 5 очков — 46:51. В третьем игровом отрезке преимущество «Майами» стало двузначным — 88:77. В заключительной четверти подопечные Споэльстры сумели удержать победу — 109:100.
Благодаря этому «Хит» повели в серии со счётом 2-0.
Самым результативным в составе победителей стал Данкан Робинсон, записавший в актив 24 очка. 20 — на счету Горана Драгича. Джимми Батлер собрал коллекцию из 18 очков, 7 подборов и 6 передач. У «Индианы» 22 очка на счету Виктора Оладипо.
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