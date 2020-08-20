Незадрафтованный игрок «Майами» покорил уникальный рекорд НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Данкан Робинсон в матче плей-офф НБА с «Индианой Пэйсерс» (109:100, 2-0 в серии) набрал 24 очка, реализовав 7 трёхочковых из 8 и 3 штрафных из 3.

Робинсон не совершил ни одной двухочковой попытки за матч. Робинсон присоединился к Роберту Орри в качестве второго игрока в истории НБА, который забил 7 или более трёхочковых в матче плей-офф, не совершив при этом двухочковых бросков.

Робинсон не был выбран на драфте НБА 2018 года, но это не помешало ему стать ключевым игроком в ротации «Хит». Робинсон считается одним из лучших снайперов в лиге. По точности трёхочковых за карьеру (43,9%) он занимает второе место в лиге среди действующих игроков, уступая только защитнику «Даллас Маверикс» Сету Карри (44,3%) и опережая Стефена Карри (43,5%), а также Кайла Корвера, Клэя Томпсона, Джей Джей Редика, Джо Харриса и других признанных специалистов по дальним броскам.