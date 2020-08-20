Стефен Карри сменил внешний вид
Айеша Карри, жена разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, показала новый образ мужа на своей странице в «Инстаграме». Карри решил сделать модную причёску.
Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА. Стефен реализовал 2495 трёхочковых. Ожидается, что до конца карьеры он превзойдет по этому показателю исторический рекорд Рэя Аллена (2973 попадания из-за дуги).
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