Астахов резюмировал первый срок Кириленко во главе РФБ

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мыслями о переизбрании Андрея Кириленко на пост президента РФБ. Функционер отметил, что правление Кириленко во время первого срока было отмечено позитивными изменениями.

«Если резюмировать его пятилетнее пребывание во главе РФБ, то было гораздо больше положительных моментов, чем негативных. Понятно, что есть ещё много над чем работать, но не стоит забывать, что пять лет назад российское баскетбольное сообщество доверило РФБ человеку без управленческого опыта. И Андрей не подвёл. Хочу пожелать ему удачи в реализации новых проектов, которых, я знаю, очень много. А мы, баскетбольный клуб «Химки», со своей стороны готовы оказывать РФБ максимально возможную поддержку», — приводит слова Астахова издание «Известия».