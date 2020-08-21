«Орландо» проиграл «Милуоки» во втором матче плей-офф, у Адетокунбо — дабл-дабл
На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй матч серии 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 111:96.
Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт дабл-дабл: 28 очков и 20 подборов. Ещё один дабл-дабл — на счету лёгкого форварда Пэта Коннотона: 15 очков и 11 подборов. Среди игроков «Мэджик» лучшие показатели у черногорца Николы Вучевича: 32 очка и 10 подборов.
Таким образом, «Милуоки Бакс» сравнял счёт в серии, 1-1.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 августа 2020, пятница. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Лопес - 20, Коннотон - 15, Бледсо - 13, Дивинченцо - 11, Корвер - 9, Мэттьюз - 7, Лопес - 2, Миддлтон - 2, Уильямс - 2, Хилл - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Мейсон, Уилсон
Орландо Мэджик: Вучевич - 32, Росс - 12, Фурнье - 12, Фульц - 11, Огастин - 10, Эннис - 8, Берч - 5, Ивунду - 3, Кларк - 3, Law, Айзек, Бамба, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
- 21 августа 2020
-
03:50
-
01:20
-
00:37
- 20 августа 2020
-
23:39
-
23:19
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
21:05
-
20:58
-
20:36
-
19:58
-
19:51
-
19:30
-
19:05
-
17:49
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
14:45
-
13:50
-
12:59
-
11:49
-
11:27
-
10:29
-
09:43
-
08:55
-
07:50
-
07:45
-
07:44
-
07:32
-
07:01
-
04:35
Партнерский контент