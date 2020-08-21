«Орландо» проиграл «Милуоки» во втором матче плей-офф, у Адетокунбо — дабл-дабл

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй матч серии 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 111:96.

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт дабл-дабл: 28 очков и 20 подборов. Ещё один дабл-дабл — на счету лёгкого форварда Пэта Коннотона: 15 очков и 11 подборов. Среди игроков «Мэджик» лучшие показатели у черногорца Николы Вучевича: 32 очка и 10 подборов.

Таким образом, «Милуоки Бакс» сравнял счёт в серии, 1-1.