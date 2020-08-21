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«Орландо» проиграл «Милуоки» во втором матче плей-офф, у Адетокунбо — дабл-дабл

«Орландо» проиграл «Милуоки» во втором матче плей-офф, у Адетокунбо — дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй матч серии 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 111:96.

Самым результативным игроком в составе победителей стал греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо, записавший на свой счёт дабл-дабл: 28 очков и 20 подборов. Ещё один дабл-дабл — на счету лёгкого форварда Пэта Коннотона: 15 очков и 11 подборов. Среди игроков «Мэджик» лучшие показатели у черногорца Николы Вучевича: 32 очка и 10 подборов.

Таким образом, «Милуоки Бакс» сравнял счёт в серии, 1-1.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
21 августа 2020, пятница. 01:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
111 : 96
Орландо Мэджик
Орландо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 28, Лопес - 20, Коннотон - 15, Бледсо - 13, Дивинченцо - 11, Корвер - 9, Мэттьюз - 7, Лопес - 2, Миддлтон - 2, Уильямс - 2, Хилл - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Мейсон, Уилсон
Орландо Мэджик: Вучевич - 32, Росс - 12, Фурнье - 12, Фульц - 11, Огастин - 10, Эннис - 8, Берч - 5, Ивунду - 3, Кларк - 3, Law, Айзек, Бамба, Гордон, Джонсон, Картер-Уильямс, Фразьер
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