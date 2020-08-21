«Лейкерс» разгромили «Портленд» во втором матче плей-офф НБА, у Леброна – 10 очков

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой «Лейкерс» со счётом 111:88.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 31 очка и совершил 11 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив 10 очков.

Самым результативным в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, набравший 18 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч состоится 23 августа, начало – в 03:30 мск.