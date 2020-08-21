«Лейкерс» разгромили «Портленд» во втором матче плей-офф НБА, у Леброна – 10 очков
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча завершилась разгромной победой «Лейкерс» со счётом 111:88.
В составе победителей лучшей результативностью отличился Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 31 очка и совершил 11 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив 10 очков.
Самым результативным в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, набравший 18 очков.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч состоится 23 августа, начало – в 03:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
21 августа 2020, пятница. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 88
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 31, Колдуэлл-Поуп - 16, Smith - 11, Джеймс - 10, Макги - 10, Ховард - 9, Кузма - 7, Кук - 5, Уэйтерс - 4, Грин - 3, Карузо - 3, Моррис - 2, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Рондо
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 18, Макколлум - 13, Саймонс - 11, Нуркич - 9, Трент-мл. - 8, Габриэль - 7, Оар - 6, Уайтсайд - 6, Адамс - 4, Хезонья - 4, Энтони - 2, Коллинс, Литтл
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