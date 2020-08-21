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Стефен Карри поддержал Джо Байдена на выборах президента США

Стефен Карри поддержал Джо Байдена на выборах президента США
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и его жена Айеша поддержали кандидата в президенты США, бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщает People.

Стефен и Айеша вместе с двумя своими детьми снялись в агитационном ролике в поддержку Байдена, которое показали во время Национального съезда Демократической партии. Карри является активным критиком действующего президента США республиканца Дональда Трампа. Ранее о поддержке Байдена заявил форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА. Стефен реализовал 2495 трёхочковых. Ожидается, что до конца карьеры он превзойдет по этому показателю исторический рекорд Рэя Аллена (2973 попадания из-за дуги).

Леброн Джеймс присоединился к команде Джо Байдена на президентских выборах США
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