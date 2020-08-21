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В НБА объяснили, почему новый сезон вряд ли начнётся 1 декабря

В НБА объяснили, почему новый сезон вряд ли начнётся 1 декабря
Баскетбол / НБА 0

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лига намерена перенести старт сезона-2020/2021 с ранее задекларированной даты 1 декабря на более поздний срок.

НБА довольна проведением матчей в «пузыре» Орландо, однако приоритетом лиги является присутствие болельщиков на трибунах, что прямо влияет на доходы организации. НБА не хочет организовывать очередной «пузырь» и предпочитает дождаться времени, когда опасность пандемии коронавируса пойдёт на спад и зрителей можно будет впускать на арены

«Я думаю, что наша цель №1 — вернуть болельщиков на арены. Считаю, что совместо с профсоюзом игроком мы должны подождать ещё немного и тем самым увеличить вероятность присутствия болельщиков на трибунах. Наша цель должна быть именно такой», — приводит слова Сильвера ESPN.

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