Энтони Дэвис установил фантастический рекорд франшизы «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в матче плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88) набрал 31 очко (13/21) и 11 подборов за 29 минут на площадке.



Дэвис стал первым игроком в истории франшизы «Лейкерс», который покорил статистику 30/10 на стадии плей-офф менее чем за 30 минут пребывания на площадке. В первых 14 играх карьеры в плей-офф Дэвис всегда набирал 20 и более очков. Подобная серия в истории НБА покорялась только легендарному Кариму Абдулу-Джаббару и нынешнему одноклубнику Дэвиса по «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

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«Лейкерс» сравняли счёт в серии с «Блэйзерс» (1-1).