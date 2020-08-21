Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Энтони Дэвис установил фантастический рекорд франшизы «Лейкерс»

Энтони Дэвис установил фантастический рекорд франшизы «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в матче плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88) набрал 31 очко (13/21) и 11 подборов за 29 минут на площадке.

Дэвис стал первым игроком в истории франшизы «Лейкерс», который покорил статистику 30/10 на стадии плей-офф менее чем за 30 минут пребывания на площадке. В первых 14 играх карьеры в плей-офф Дэвис всегда набирал 20 и более очков. Подобная серия в истории НБА покорялась только легендарному Кариму Абдулу-Джаббару и нынешнему одноклубнику Дэвиса по «Лейкерс» Леброну Джеймсу.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Лейкерс» сравняли счёт в серии с «Блэйзерс» (1-1).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020