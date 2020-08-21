Энтони Дэвис установил фантастический рекорд франшизы «Лейкерс»
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в матче плей-офф НБА с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88) набрал 31 очко (13/21) и 11 подборов за 29 минут на площадке.
Дэвис стал первым игроком в истории франшизы «Лейкерс», который покорил статистику 30/10 на стадии плей-офф менее чем за 30 минут пребывания на площадке. В первых 14 играх карьеры в плей-офф Дэвис всегда набирал 20 и более очков. Подобная серия в истории НБА покорялась только легендарному Кариму Абдулу-Джаббару и нынешнему одноклубнику Дэвиса по «Лейкерс» Леброну Джеймсу.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
«Лейкерс» сравняли счёт в серии с «Блэйзерс» (1-1).
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