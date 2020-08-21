Дэвис подколол установившего антирекорд Джеймса, Леброн ответил
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (111:88, 1-1) во втором матче серии первого раунда плей-офф пошутил над Леброном Джеймсом.
«Леброн уже, наверное, всё видел за эти 25 лет, что провёл в лиге», – сказал Дэвис.
«Пошёл ты», – сказал сидевший рядом Леброн.
На самом деле Джеймс играет в лиге 17-й сезон, а не 25-й, как сказал Дэвис. Леброн набрал лишь 10 очков в матче с «Портлендом», установив личный антирекорд.
35-летний Джеймс до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса набирал 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.
Леброн Джеймс установил антирекорд карьеры
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