Лука Дончич отреагировал на снижение потерь с 11 до 1 в играх серии с «Клипперс»

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором его команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114, 1-1 в серии), допустил всего одну потерю, притом что в первой встрече, которую его команда проиграла, их было 11.
«Это то, что я искал в своей игре. На 10 владений больше, чем в первом матче. Это одна из причин, почему мы выиграли», — заявил Дончич.
Лучшую результативность во второй встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, отметившийся дабл-даблом из 35 очков, 10 подборов и 2 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» на счету Пола Джорджа – 14 очков, 10 подборов и 2 передачи.
Наибольший вклад в победу «Маверикс» внёс именно Дончич, который имел возможность сделать трипл-дабл. Ему удалось набрать 28 очков и совершить 8 подборов и 7 передач.
Третья встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 22 августа. Начало – в 04:00 мск.
- 21 августа 2020
-
12:06
-
11:39
-
11:23
-
11:08
-
10:58
-
09:26
-
08:09
-
08:04
-
08:00
-
07:52
-
07:48
-
07:06
-
06:45
-
06:35
-
03:50
-
01:20
-
00:37
- 20 августа 2020
-
23:39
-
23:19
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
21:05
-
20:58
-
20:36
-
19:58
-
19:51
-
19:30
-
19:05
-
17:49
-
15:36
-
15:16
-
15:10