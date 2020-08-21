Лука Дончич отреагировал на снижение потерь с 11 до 1 в играх серии с «Клипперс»

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции, в котором его команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» (127:114, 1-1 в серии), допустил всего одну потерю, притом что в первой встрече, которую его команда проиграла, их было 11.



«Это то, что я искал в своей игре. На 10 владений больше, чем в первом матче. Это одна из причин, почему мы выиграли», — заявил Дончич.

Лучшую результативность во второй встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, отметившийся дабл-даблом из 35 очков, 10 подборов и 2 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» на счету Пола Джорджа – 14 очков, 10 подборов и 2 передачи.



Наибольший вклад в победу «Маверикс» внёс именно Дончич, который имел возможность сделать трипл-дабл. Ему удалось набрать 28 очков и совершить 8 подборов и 7 передач.



Третья встреча между «Далласом» и «Лос-Анджелес Клипперс» состоится 22 августа. Начало – в 04:00 мск.