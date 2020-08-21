Леброн — Трампу: у нас есть одна черта — мы не прогибаемся

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа бойкотировать шины компании Goodyear, которая базируется в Огайо, родном штате баскетболиста НБА.



«Я знаю жителей Акрона. Знаю, что Goodyear значит для нашего города. У нас есть одна черта: мы не прогибаемся, не меняем позицию и никому не подчиняемся. Заявление Трампа с призывом бойкота? Меня это не волнует. Goodyear имеет огромное значение не только для моего города и его истории, но и для всей страны и её ценностей. Мы сильны и всегда объединяемся, особенно в моём городе. Мы всегда чувствовали, что Акрон считают маленьким городом, и это сплачивает нас ещё больше и делает нас ещё сильнее. Привет всем рабочим, мужчинам и женщинам из Goodyear», — приводит слова Джеймса Cluth Points.

Трамп призвал американцев не покупать шины производства Goodyear Tire & Rubbe, поскольку компания запрещает своим сотрудникам носить одежду с его политическим лозунгом MAGA – Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»). Трамп обещал снять шины Goodyear со своего лимузина Cadillac One.