Защитник ЦСКА Ухов выбыл из строя
Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте клуба сообщила, что атакующий защитник команды Иван Ухов получил повреждение на тренировке. Он повредил правый голеностопный сустав в столкновении с партнёром по команде.
«Предварительный диагноз подтверждён в результате обследования в одной из московских клиник. Ухов выбыл на длительное время и будет восстанавливаться на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в заявлении пресс-службы.
24-летний Ухов защищает цвета красно-синих с 2018 года. Уроженец Соликамска ранее выступал в пермской «Парме» и в 2017 году был признан лучшим молодым баскетболистом в Единой лиге ВТБ.
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