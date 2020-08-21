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Защитник ЦСКА Ухов выбыл из строя

Защитник ЦСКА Ухов выбыл из строя
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба московского ЦСКА на официальном сайте клуба сообщила, что атакующий защитник команды Иван Ухов получил повреждение на тренировке. Он повредил правый голеностопный сустав в столкновении с партнёром по команде.

«Предварительный диагноз подтверждён в результате обследования в одной из московских клиник. Ухов выбыл на длительное время и будет восстанавливаться на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут корректироваться по результатам промежуточных обследований», — говорится в заявлении пресс-службы.

24-летний Ухов защищает цвета красно-синих с 2018 года. Уроженец Соликамска ранее выступал в пермской «Парме» и в 2017 году был признан лучшим молодым баскетболистом в Единой лиге ВТБ.

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