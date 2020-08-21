Экс-клуб главного тренера ЦСКА Итудиса снялся с чемпионата Турции

Турецкий клуб «Бандырма», который до перехода в московский ЦСКА возглавлял Димитрис Итудис, не будет принимать участие в предстоящем сезоне и пропустит розыгрыш национального чемпионата, сообщается на сайте команды.



Как пояснило руководство клуба, решение обусловлено экономическими проблемами, которые не удавалось решить несколько месяцев. При этом отдельно подчёркивается, что «Бандырма» не прекращает существование, а лишь снимается с чемпионата страны.

Баскетбольный клуб в Бандырме был основан в 1994 году. До прошлого сезона он назывался «Банвит» по имени генерального спонсора, которым выступал местный холдинг по производству куриного мяса и сопутствующих товаров. В этот период команда становилась вице-чемпионом Турции, обладателем Кубка Турции и успешно выступала в еврокубках, дойдя до финала Лиги чемпионов ФИБА. Год назад у клуба сменился спонсор. Команда была переименована.