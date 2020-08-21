Гомельский объяснил поражение «Клипперс» во второй игре серии с «Далласом»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал поражение «Лос-Анджелес Клипперс» во втором матче серии 1/4 финала плей-офф НБА Западной конференции с «Даллас Маверикс» (127:114, 1-1 в серии).
«Это плей-офф. Невозможно рассчитывать на то, что победа над соперником достанется малой кровью. Выкладываться в каждом матче необходимо на сто процентов», — написал Гомельский на своём сайте.
Лучшую результативность во второй встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард, отметившийся дабл-даблом из 35 очков, 10 подборов и 2 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» на счету Пола Джорджа – 14 очков, 10 подборов и 2 передачи.
Наибольший вклад в победу «Маверикс» внёс Лука Дончич, который имел возможность сделать трипл-дабл. Ему удалось набрать 28 очков и совершить 8 подборов и 7 передач.
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