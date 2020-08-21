Факундо Кампаццо прояснил намерения о своём будущем

Защитник «Реала» Факундо Кампаццо намерен покинуть команду в нынешнее межсезонье. Источник портала Defensa Central сообщает, что аргентинец считает свои планы «очень очевидными». Невзирая на то что Факундо начал подготовку к новому сезону в составе «Реала», он хочет перебраться в НБА.
Наиболее привлекательными вариантами продолжения карьеры для него являются «Миннесота Тимбервулвз», «Даллас Маверикс» и «Юта Джаз».
Кампаццо — один из лидеров мадридского «Реала». В минувшем сезоне Евролиги Факундо собирал коллекцию из 9,9 очка, 2,3 подбора и 7,1 передачи. Напомним, что за досрочное расторжение контракта может потребовать от баскетболиста 6 млн евро, в то время как команды НБА готовы компенсировать лишь $ 725 тыс. При этом сам баскетболист также готов отказаться от причитающейся ему зарплаты в размере $ 1,2 млн.
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