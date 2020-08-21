Марбери раскритиковал игру Леброна и обвинил его в сокрытии облысения

Экс-игрок НБА Стефан Марбэри раскритиковал игру форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, а также предположил, что лидер калифорнийской команды скрывает проблему облысения.
«Леброн со своим ростом должен собирать по 15 подборов за игру. Без фанатов он бросает по кольцу иначе», — написал Марбэри в «Твиттере», рассуждая об игре Джеймса в «пузыре».
Также он обратил внимание, что на голове Джеймса то появляются, то снова исчезают участки облысения.
«Знаю, что он не носит парик. Но кто-то мне когда-то присылал клип, его голову полностью покрывала повязка. Что это было? У него была лысина на одном месте, а в следующем сезоне она исчезла. Я вижу человека, который ходит с клеем на голове. Тебе не больно? Как ты принимаешь душ?» — написал Марбери в «Твиттере».
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