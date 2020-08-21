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В «Голден Стэйт» отреагировали на получение второго номера драфта НБА

В «Голден Стэйт» отреагировали на получение второго номера драфта НБА
Баскетбол / НБА 0

Президент по баскетбольным операциям «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс отреагировал на получение калифорнийской командой второго драфт-пика в 2020 году.

«Счастлив, что нам немного повезло. Могли получить и третий, и четвёртый, и пятый драфт-пик. С этой точки зрения, получение второго драфт-пика стало нормальным результатом. Конечно, все хотят получить первое право выбора, но второй драфт-пик — тоже круто. Мы очень довольны. Стеф Карри снова заставил нас улыбаться. С каждым днём мы должны ему всё больше», — приводит слова функционера «Голден Стэйт Уорриорз» портал NBCS Bay Area.

Напомним, по итогам драфт-лотереи право первого выбора на драфте 2020 года получила команда «Миннесота Тимбервулвз».

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