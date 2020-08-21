Владимир Зеленский похвастался баскетбольными навыками
Президент Украины Владимир Зеленский показал баскетбольные навыки. Глава государства продолжает турне по южным регионам страны. Сегодня, 21 августа, он побывал в Николаеве.
Там он посетил санаторную общеобразовательную школу-интернат І–ІІІ ступеней № 4, где учатся и проходят реабилитацию дети со сколиозом.
В ходе визита в образовательное учреждение Зеленский заглянул в спортивный зал. Там он поработал с баскетбольным мячом и показал навыки в соответствующем виде спорта. Глава государства прошёл под кольцо и забросил мяч точно в цель. Стоит отметить, что при этом Зеленский не снимал с лица защитную маску.
Соответствующее видео доступно на странице Владимира Зеленского в социальной сети «Фейсбук».
- 21 августа 2020
-
21:13
-
20:59
-
19:59
-
18:44
-
17:40
-
16:58
-
15:33
-
15:17
-
13:49
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
11:23
-
11:08
-
10:58
-
09:26
-
08:09
-
08:04
-
08:00
-
07:52
-
07:48
-
07:06
-
06:45
-
06:35
-
03:50
-
01:20
-
00:37
- 20 августа 2020
-
23:39
-
23:19
-
23:15
-
22:40
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
21:05
Партнерский контент