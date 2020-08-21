Владимир Зеленский похвастался баскетбольными навыками

Президент Украины Владимир Зеленский показал баскетбольные навыки. Глава государства продолжает турне по южным регионам страны. Сегодня, 21 августа, он побывал в Николаеве.

Там он посетил санаторную общеобразовательную школу-интернат І–ІІІ ступеней № 4, где учатся и проходят реабилитацию дети со сколиозом.

В ходе визита в образовательное учреждение Зеленский заглянул в спортивный зал. Там он поработал с баскетбольным мячом и показал навыки в соответствующем виде спорта. Глава государства прошёл под кольцо и забросил мяч точно в цель. Стоит отметить, что при этом Зеленский не снимал с лица защитную маску.

Соответствующее видео доступно на странице Владимира Зеленского в социальной сети «Фейсбук».