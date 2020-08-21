Фаворит драфта назвал игрока, который лучше Леброна и Джордана

Претендент на выбор под первым номером драфта НБА 2020 года атакующий защитник «Гонзаги» Энтони Эдвардс считает величайшим баскетболистом в истории форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, а не Леброна Джеймса или Майкла Джордана.
«Кевин Дюрант — лучший игрок в истории. При росте 208 см он может делать всё, что может делать разыгрывающий. Он делает соперников несчастными, когда им приходится его опекать. Лучше ли Дюрант, чем Леброн Джеймс и Майкл Джордан? Да, лучше», — приводит слова Эдвардса Fadeaway World.
Драфт НБА состоится 16 сентября. Эдвардс ранее заявил, что хотел бы оказаться в составе «Голден Стэйт Уорриорз», которые будут выбирать под вторым пиком. Кроме того, Энтони не против играть в «Атланте» вместе с Трэем Янгом и Джоном Коллинзом.
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