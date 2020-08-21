«Торонто» разгромил «Бруклин» с разницей 25 очков и повёл 3-0 в серии
В Орландо (штат Флорида, США) завершился третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции — «Бруклин Нетс» встречался с «Торонто Рэпторс».
Команда из Канады сразу же завладела инициативой и после первой четверти вела с преимуществом в 7 очков — 24:17. К большому перерыву «Рэпторс» оторвались от соперников уже на 15 очков — 57:42. Во второй половине «Бруклину» не удалось вернуться в игру. Одержав победу с разгромным счётом — 117:92, «Торонто» лидирует в серии — 3-0.
Самым результативным в составе победителей стал Паскаль Сиакам, набравший 26 очков. Дабл-даблы на счету Кайла Лаури (11 очков и 10 передач) и Сержа Ибака (20 очков и 13 подборов). У «Бруклина» 23 очка на счету Тайлера Джонсона.
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