Перкинс: понял, что Джордан выиграл последний титул в 35. Но Леброн все равно величайший
Бывший баскетболист НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс признал ошибку, из-за которой его раскритиковали в Сети. Напомним, Перкинс, сравнивая Майкла Джоржана и Леброна Джеймса, заявил, что Джордан, в отличие от Леброна, не боролся за титулы в 35 лет.
Когда Перкинсу указали на то, что последний перстень в карьере Майкл завоевал именно в 35, ему пришлось оправдываться.
«Ладно, я понял, что Джордан выиграл последний титул в 35 лет. Просто с утра я не выпил кофе. Вину за это возлагаю на передачу GetUP и ведущего Майка Гринберга, который разбудил меня чертовски рано, чтобы я обсудил с Райаном Кларком тему величайшего игрока. Как бы то ни было, Леброн всё равно величайший», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
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