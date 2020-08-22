Перкинс: понял, что Джордан выиграл последний титул в 35. Но Леброн все равно величайший

Бывший баскетболист НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс признал ошибку, из-за которой его раскритиковали в Сети. Напомним, Перкинс, сравнивая Майкла Джоржана и Леброна Джеймса, заявил, что Джордан, в отличие от Леброна, не боролся за титулы в 35 лет.

Когда Перкинсу указали на то, что последний перстень в карьере Майкл завоевал именно в 35, ему пришлось оправдываться.

«Ладно, я понял, что Джордан выиграл последний титул в 35 лет. Просто с утра я не выпил кофе. Вину за это возлагаю на передачу GetUP и ведущего Майка Гринберга, который разбудил меня чертовски рано, чтобы я обсудил с Райаном Кларком тему величайшего игрока. Как бы то ни было, Леброн всё равно величайший», — написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».