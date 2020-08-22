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Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»

Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся третий матч четвертьфинала Западной конференции между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.

Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 36 очков и сделал 9 подборов. В составе «Маверикс» лучшей результативностью отметился латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов. Словенец Лука Дончич, в свою очередь, сделал трипл-дабл: 13 очков, 10 подборов и 10 голевых передач. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
22 августа 2020, суббота. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
122 : 130
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Порзингис - 34, Карри - 22, Хардуэй-младший - 22, Дончич - 13, Финни-Смит - 11, Бёрк - 10, Клебер - 5, Марьянович - 3, Райт - 2, Cleveland, Reaves, Бареа, Джексон, Кидд-Гилкрист, Ли, Пауэлл
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 36, Шамет - 18, Зубац - 15, Моррис - 14, Харрелл - 13, Джордж - 11, Л. Уильямс - 10, Грин - 7, Джексон - 6, Coffey, Беверли, Макгрудер, Мэнн, Ноа, Паттерсон
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