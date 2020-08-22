Кавай Леонард установил два потрясающих рекорда франшизы «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА против «Даллас Маверикс» набрал 36 очков, 9 подборов и 8 передач.
Никто в истории франшизы «Клипперс» ранее не осиливал статистическую линиюю 36-9-8 в матче плей-офф. Леонард за первые три матча розыгрыша плей-офф набрал в сумме 100 очков, что является новым рекордом для игроков «Клипперс» за всё время существования организации.
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На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся третий матч четвертьфинала Западной конференции между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».
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