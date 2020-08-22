Игрок стартового состава «Портленда» выбыл до конца сезона
Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зак Коллинз получил травму левого голеностопного сустава и будет прооперирован, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Таким образом, Коллинз скорее всего не примет участие в матчах «Портленда» до конца сезона-2019/2020. Врачи примут решение об операции до конца следующей недели.
В первом раунде плей-офф «Трэйл Блэйзерс» играют с «Лос-Анджелес Лейкерс», счёт в серии 1-1. 22-летний Коллинз выступает за «Портленд» с 2017 года. Тогда он был выбран под общим десятым номером в первом раунде драфта «Сакраменто Кингз», после чего продан в «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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