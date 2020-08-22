Эмбиид высказался о вероятном сухом поражении «Филадельфии» в серии с «Бостоном»

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид надеется избежать сухого поражения в серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», в которой соперник пока ведёт 3-0.

«Нельзя сдаваться. Я не хочу, чтобы меня обыгрывали всухую Я не хочу этого в своем резюме. Я вкалываю изо всех сил. Я собираюсь выйти на четвёртую игру с „Бостоном“ и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 3-я встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 102:94 — и повели в серии 3-0, приблизившись к выходу в следующий раунд турнира. Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов.

