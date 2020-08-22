Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Эмбиид высказался о вероятном сухом поражении «Филадельфии» в серии с «Бостоном»

Эмбиид высказался о вероятном сухом поражении «Филадельфии» в серии с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид надеется избежать сухого поражения в серии плей-офф НБА с «Бостон Селтикс», в которой соперник пока ведёт 3-0.

«Нельзя сдаваться. Я не хочу, чтобы меня обыгрывали всухую Я не хочу этого в своем резюме. Я вкалываю изо всех сил. Я собираюсь выйти на четвёртую игру с „Бостоном“ и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Эмбиида Clutch Points.

В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 3-я встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в матче одержали номинальные гости игроки «Бостона» — 102:94 — и повели в серии 3-0, приблизившись к выходу в следующий раунд турнира. Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 13 подборов.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020