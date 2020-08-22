«Филадельфия» установила антирекорд последних 40 лет
В Киссимми (США) на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» состоялась 3-я встреча 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Бостон Селтикс».
По итогам матча «Филадельфия» установила антирекорд франшизы. В этой встрече команда реализовала только 29,8% бросков с игры, что стало худшим результатом «Филадельфии» с 1980 года.
Победу (102:94) одержали номинальные гости, игроки «Бостона», и повели в серии — 3-0, приблизившись к выходу в следующий раунд турнира. Лучшую результативность в матче продемонстрировал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.
Следующая встреча между «Филадельфией» и «Бостоном» состоится 23 августа. Начало – в 20:00 мск.
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