Бэйлесс и Шарп выбрали лучшего одноклубника, с которым когда-либо играл Леброн

Известные телеведущие Скип Бэйлесс и Шеннон Шарп выбрали лучшего одноклубника, с которым когда-либо играл лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



«Луший напарник Леброна по команде — Дуэйн Уэйд. Энтони Дэвис — тёмная лошадка, но пока не доверяю нематериальным активам. Дуэйн Уэйд и Кайри Ирвинг — два лучших клатчера в истории НБА», — приводит слова Скипа Бейлесса Fadeaway World.



«Что касается таланта, нет никаких сомнений, что Энтони Дэвис — лучший. Но Дуэйн Уэйд и Кайри Ирвинг стали уникальными благодаря тому, что блистали на самом высоком уровне. Сейчас назвал бы Дуэйна Уэйда лучшим одноклубником, который когда-либо был у Леброна Джеймса», — добавил Шеннон Шарп.



Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса выиграл Западную конференцию НБА впервые с 2010 года.



Леброн — дважды чемпион НБА в составе «Майами Хит» и один раз — с «Кливленд Кавальерс».