Перкинс: может ли «Милуоки» обыграть «Майами»? Абсолютно нет

Бывший баскетболист НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Милуоки» не сможет обыграть «Майами» во втором раунде плей-офф НБА.
«Может ли „Милуоки“ обыграть „Майами“? Совершенно нет», — рассказал Перкинс в эфире программы First Take.
Напомним, накануне на стадионе «Эйч-Пи Филд Хаус» в Киссимми (США) состоялся второй матч серии 1/4 финала Восточной конференции НБА между «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 111:96. Таким образом, «Милуоки Бакс» сравнял счёт в серии — 1-1.
Что касается «Майами», то «Хит» повели в серии со счётом 2-0, накануне обыграв «Индиана Пэйсерс». Самым результативным в составе победителей стал Данкан Робинсон, записавший в актив 24 очка. 20 — на счету Горана Драгича. Джимми Батлер собрал коллекцию из 18 очков, 7 подборов и 6 передач. У «Индианы» 22 очка на счету Виктора Оладипо.
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