Порзингис покорил достижение Новицки в чемпионском сезоне «Далласа»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис стал первым игроком «Далласа» с 2011 года, набравшим более 30 очков и собравшим более 0 подборов за игру в плей-офф. Последним игроком с таким достижением в составе «Маверикс» стал Дирк Новицки в 2011 году.



Напомним, накануне состоялся третий матч четвертьфинала Западной конференции между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.



Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 36 очков и сделал 9 подборов. В составе «Маверикс» лучшей результативностью отметился латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов. Словенец Лука Дончич, в свою очередь, сделал трипл-дабл: 13 очков, 10 подборов и 10 голевых передач. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».