Порзингис покорил достижение Новицки в чемпионском сезоне «Далласа»

Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис стал первым игроком «Далласа» с 2011 года, набравшим более 30 очков и собравшим более 0 подборов за игру в плей-офф. Последним игроком с таким достижением в составе «Маверикс» стал Дирк Новицки в 2011 году.
Напомним, накануне состоялся третий матч четвертьфинала Западной конференции между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Клипперс» со счётом 130:122.
Самым результативным баскетболистом в составе победителей стал лёгкий форвард Кавай Леонард, который набрал 36 очков и сделал 9 подборов. В составе «Маверикс» лучшей результативностью отметился латвийский форвард Кристапс Порзингис, на счету которого дабл-дабл: 34 очка и 13 подборов. Словенец Лука Дончич, в свою очередь, сделал трипл-дабл: 13 очков, 10 подборов и 10 голевых передач. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 2-1 в пользу «Лос-Анджелес Клипперс».
- 22 августа 2020
-
17:35
-
16:53
-
15:57
-
14:43
-
13:50
-
12:59
-
11:58
-
10:55
-
08:53
-
08:30
-
08:24
-
08:23
-
07:53
-
07:43
-
07:27
-
04:28
-
02:53
-
00:20
- 21 августа 2020
-
23:04
-
22:26
-
22:18
-
22:18
-
21:13
-
20:59
-
19:59
-
18:44
-
17:40
-
16:58
-
15:33
-
15:17
-
13:49
-
13:00
-
12:06
-
11:39
-
11:23