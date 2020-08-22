Итудис рассказал, как проходило лечение от коронавируса
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, переболевший коронавирусом, рассказал об этом неприятном опыте. В частности, специалист поведал, как следовал инструкциям врачей.
«Подход моего врача был очень критичным. Мы пообщались, поговорили о моей истории болезни, как всегда бывает в таких случаях. После этого она сказала, что всё меняется. Что мы меняемся ролями: я становлюсь игроком, а она — тренером. Так как я дисциплинированный человек, и сам заставлю игроков следовать дисциплине, слушал все инструкции моего „тренера“. Мы выиграли эту битву. Всё, что она мне говорила, было критически важно. Буду всегда помнить об этом», — приводит слова Итудиса Eurohoops.
Напомним, из-за заражения Итудис пропускает предварительный этап подготовки ЦСКА к сезону.
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