Итудис рассказал, как проходило лечение от коронавируса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, переболевший коронавирусом, рассказал об этом неприятном опыте. В частности, специалист поведал, как следовал инструкциям врачей.

«Подход моего врача был очень критичным. Мы пообщались, поговорили о моей истории болезни, как всегда бывает в таких случаях. После этого она сказала, что всё меняется. Что мы меняемся ролями: я становлюсь игроком, а она — тренером. Так как я дисциплинированный человек, и сам заставлю игроков следовать дисциплине, слушал все инструкции моего „тренера“. Мы выиграли эту битву. Всё, что она мне говорила, было критически важно. Буду всегда помнить об этом», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

Напомним, из-за заражения Итудис пропускает предварительный этап подготовки ЦСКА к сезону.