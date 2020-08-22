Итудис призвал осознать опасность коронавируса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, перенёсший недавно коронавирус, призвал серьёзнее относиться к заболеванию.

«В первую очередь хочу сказать, что Греция прикладывает огромные усилия, борясь с неизвестным врагом. Правительство и врачи заняты большой битвой. Есть люди, которые не верят в существование коронавируса или не обращают на всю эту ситуацию внимания, не осознавая всю опасность.

Общался с такими людьми. Теперь, когда переболел COVID-19, они начинают понимать, что вирус близко, что ситуация опасная. Обращаюсь ко всем, но особенно к тем, кто считает, что вирус должен постучаться в двери, прежде чем вы поверите в то, что он есть. Вирус существует, он здесь, рядом с вами. Он опасен. Вы должны защищать себя и окружающих", — приводит слова Итудиса Eurohoops.