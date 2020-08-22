Леброн прокомментировал видео со своим участием, упомянув «белых друзей»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на своей странице в «Инстаграме» разместил популярное видео со своим участием, где он оспаривает право владения мячом.

При этом спортсмен оставил под видео следующую запись: «Твоё поведение, когда кто-то взял твой мяч в парке, а ты пришёл на площадку с белыми друзьями из пригорода, а не с друзьями с района», — написал Леброн.

Соответствующий пост доступен на странице Леброна Джеймса в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» активно поддерживает движение Black Lives Matter и считает, что в США проблема расизма стоит достаточно остро. Кроме того, Леброн является открытым противником действующего президента США Дональда Трампа.