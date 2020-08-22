Атаман: Евролига так же завершила бы сезон, если бы на первом месте был кто-то из грандов?

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман считает, что Евролига иначе оценивала бы ситуацию с досрочным завершением сезона-2019/2020, если бы на первом месте находился кто-то из европейских грандов.

«Был бы сезон Евролиги отменён, если бы на первом месте находилась другая команда? Это непросто объяснить, но всё не прошло бы так легко, они бы не сдались так легко. Может, их не объявили бы чемпионом, но за сыгранную часть сезона я не видел никаких наград Евролиги и федерации баскетбола Турции. Если бы это была команда с несколькими спортивными отделами или если бы это был один из грандов Европы, всё было бы точно так же?

Здесь речь идёт не только о моём шансе на титул и моей работе, но также об инвестициях клуба и усилиях моих игроков. Каждый матч на арене «Синан Эрдем» был великолепен. Фанаты создавали атмосферу. Я думаю, с ними поступили несправедливо. Мы полны решимости завершить историю, которую оставили незаконченной в этом году», — приводит слова Атамана Eurohoops.