Риверс — о ситуации Уджири: коп был любезен с людьми. Затем появился темнокожий мужчина

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс огорчён обстоятельствами инцидента во время шестого матча серии финала НБА 2019 года с участием президента «Торонто Рэпторс» Масаи Уджири на арене «Голден Стэйт Уорриорз». Адвокаты Уджири ранее опубликовали видео, которое показывает, как сотрудник грубо отталкивает президента «Торонто» сразу после завоевание канадским клубом титула.



«Это была высшая точка карьеры для человека. Уджири хотел выйти на паркет, чтобы отпраздновать завоевание титула вместе с командой, они только что стали чемпионами НБА. Однако ему напомнили о его цвете кожи. Это очень прискорбно.



Я видел эту запись полностью, более продолжительную версию. На ней видно, как любезен был этот полицейский с людьми. А затем появился темнокожий мужчина в костюме. Очень грустно», — приводит слова Риверса ESPN.