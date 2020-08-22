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Вергун — о годах в США: ты классный игрок, но нельзя встречаться с местной девушкой

Вергун — о годах в США: ты классный игрок, но нельзя встречаться с местной девушкой
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер сборной Беларуси и «Цмоки-Минск» Ростислав Вергун вспомнил о годах, проведённых в США. Специалист рассказал, что приобрёл там большой жизненный опыт.

«В США пережил много. Например, прекрасно понял, что значит свой — чужой. Ты классный баскетболист, отлично учишься, но не можешь встречаться с местной девушкой. Причём об этом заявляют её родители.

Жизнь в США — это развитие кругозора, испытание своего потенциала. Понял, что могу делать всё. Меня ценили как строителя, кустореза и так далее. Понимал: как бы ни складывалась ситуация, нужно работать лучше остальных. Я и подопечным в команде об этом твержу. Нужно требовать от себя максимум, тогда останешься честен перед собой.

В США после учёбы подрабатывал. Попробовал более 10 профессий. Работал строителем, возил мебель, стриг кусты и деревья, выходил в форме секьюрити, заваривал кофе. Зато не представляете, с каким удовольствием приезжал в Беларусь и покупал маме телевизор, сделал ремонт в квартире. В США получил два диплома — по бухгалтерскому учёту и бизнес-администрированию. Увидел жизнь под другим углом. Но желание тренировать было выше», — приводит слова Вергуна «Минск-Новости».

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