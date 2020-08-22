Лавар Болл не хочет, чтобы его сын Ламело был выбран на драфте «Голден Стэйт»

Лавар Болл, отец братьев Боллов, поделился мыслями о предстоящем драфте НБА, в котором примет участие его сын Ламело. По словам Болла-старшего, он бы не хотел, чтобы Ламело был выбран на ярмарке талантов командой «Голден Стэйт Уорриорз».

«У них есть Клэй Томпсон и другие парни. И теперь вы хотите, чтобы Мело оказался среди них. Чтобы ему сказали следовать за этими ребятами. Мело ни за кем не следует», — приводит слова Болла-старшего Fadeaway World.

«Голден Стэйт Уорриорз» на драфте-2020 получил второй драфт-пик.

Напомним, брат Ламело Болла — Лонзо — в прошлом также был выбран под вторым номером драфта. Профессиональную карьеру он начал в «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был обменян в «Нью-Орлеан Пеликанс».