Яннис Адетокунбо установил два невероятных исторических рекорда НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Орландо Мэджик» (121:107) набрал 35 очков, совершил 11 подборов и выполнил 7 передач за 31 минуту пребывания на площадке.



Адетокунбо стал первым игроком в истории НБА, набиравшим не менее 25 очков, совершавшим не менее 10 подборов и выполнявшим не менее 5 передач в каждом из первых трёх матчей плей-офф. Яннис — первый игрок с 1975 года, покоривший статистику 35/10/5 за 31 минуту или менее. Легендарный Шакил О'Нил в 1996 году набирал эту статистическую линию за 36 минут, что является самым близким результатом к показателю Адетокунбо. Яннис также стал первым игроком в истории НБА, набравшим не менее 35 очков и совершившим не менее 10 подборов при 85% точности с игры (12/14) в матче плей-офф.

За три матча с «Орландо» Адетокунбо набирал в среднем 31,3 очка, совершал 16,0 подбора и выполнял 6,3 передачи при 54,8% точности с игры и 40,0% — из-за дуги. Яннис стал четвёртым игроком в истории НБА, набравшим в среднем не менее 30 очков, совершившим не менее 15 подборов и выполнившим не менее 5 передач в первых 3 играх плей-офф, присоединившись к Кевину Гарнетту (2003), Кариму Абдул-Джаббару (1977) и Уилту Чемберлену (1967). «Милуоки» повёл в серии со счётом 2-1.

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